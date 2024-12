Passerella di Vallina, tutto fermo: "Non ci sono tempi certi sui lavori"

Si moltiplicano interrogazione e domande di attualità sulla passerella Compiobbi- Vallina, con l’invito a riprendere i lavori, fermati a opera appena iniziata. Fra promesse e assicurazione il tempo scorre senza nessuna certezza sulla riapertura del cantiere. Prima va infatti individuata una nuova ditta, che rilevi il lavoro dopo la risoluzione del vecchio contratto di appalto, sciolto per inadempimenti vari. A preoccupare è pure la disponibilità economica. Il milione e 800mila euro stanziato non basta più. Per riattivare la gara va quindi trovata una nuova copertura finanziaria. Per fare il punto sulla situazione, il consigliere di opposizione Renzo Luchi dei Cittadini per Fiesole ha quindi presentato una interrogazione. "Non ci sono tempi certi- ammette il vicesindaco Tommaso Manzini- Siamo comunque fiduciosi di partire nel 2025. Città Metropolitana ha comunicato che è in corso l’adeguamento del progetto esecutivo propedeutico al bando di gara e che questo sarà pronto entro dicembre". Questa è anche la tempistica comunicata a Francesco Casini , consigliere Metropolitano di Italia Viva, che sulla costruzione ha presentato un’interrogazione alla Sindaca Metropolitana. "Sull’aumento dei costi- prosegue Manzini- è già stata fatta una variazione di bilancio di 878mila euro e per coprire i rincari dei materiali è stata presentata Istanza al ministero dei trasporti per ulteriori finanziamenti". "Che dice: sarà il caso di tornare a rimettere lo striscione "Quando la finirete"? Noi siamo pronti- ha detto Renzo Luchi , ricordando la manifestazione organizzata congiuntamente da maggioranza e opposizione per protestare contro i ritardi e invitare Città Metropolitana a mantenere gli impegni presi con i sindaci Ravoni e Casini.

Daniela Giovannetti