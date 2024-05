Passeggiando con Pinocchio. Arte e letteratura insieme

’Passeggiando per Firenze con Pinocchio...’. Ideata, scritta e realizzata dalla scrittrice Ruth Cárdenas Vettori, con le illustrazioni artistiche della pittrice Grazia Tomberli, si apre sabato alle 16 in Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la mostra di letteratura e arte che è un omaggio culturale alla più autentica tradizione storico-fiorentina, dal Medioevo a oggi, attraverso l’esposizione di 96 testi letterari inediti accompagnati da altrettante opere tra grafica e pittura che raccontano la biografia di Firenze e della Toscana. L’esposizione è a cura dell’Istituto Superiore di Cultura ’Mircea Eliade’ di cui è presidente Ruth Cárdenas Vettori, con il patrocinio del Comune e della Regione. Il tutto con la colonna sonora della Scuola di Musica di Fiesole e gigantesche proiezioni digitali. Il protagonista del progetto è Pinocchio, che diventato ’bambino’, ritorna a noi in questo travagliato secolo di ombre e dolore per rinfrescare la memoria storica, "ricordandoci che la conoscenza di chi siamo e dove abitiamo, forma la coscienza e ci rende liberi - spiega Ruth Cárdenas Vettori, che ha realizzato il progetto nell’arco di sei anni –. Pinocchio fa da ’Cicerone’ e porta a passeggio tutti i fiorentini: bambini, giovani e adulti, brutti e belli, riscoprendo, le bellezze di questo luogo privilegiato e universale, incontrando dal vivo i più grandi artisti e intellettuali.

O.Mu.