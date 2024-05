Parcheggi, fognature e internet . L’appello di Settignano al sindaco

Ascoltare le proposte dei candidati sindaco e trovare insieme una soluzione ai problemi. Il coordinamento Mensola-Settignano – un comitato molto attivo che raccoglie quasi un migliaio di iscritti e attivisti – ha organizzato una serie di incontri con gli aspitanti primi cittadini di Firenze per cercare di capire cosa contengano i loro programmi soprattutto per le zone cosiddette periferiche. Fondato nel 2001 con lo scopo di garantire il rispetto e il mantenimento dell’ambiente di vita e del tessuto sociale, il coordinamento unisce diverse associazioni del territorio, tra cui la parrocchia di Santa Maria a Settignano e di San Martino a Mensola, la Casa del Popolo di Settignano e la Casa del Popolo di Ponte a Mensola, la Misericordia di Settignano, la Congregazione del Trentesimo e il circolo dei cacciatori, oltre a famiglie, imprenditori e commercianti.

L’associazione ha quindi focalizzato cinque "impegni urgenti" che chiederà ai candidati di inserire nel loro programma. Innanzitutto la manutenzione stradale con il rifacimento delle pavimentazioni in pietra, dei selciati e delle piazze, "un impegno necessario ed essenziale per migliorare la sicurezza stradale e l’accessibilità di chi vive in questo fazzoletto di città". Altro punto che è stato sottoposto ieri all’attenzione di Cecilia Del Re (Firenze democratica) – e che verrà discusso con Sara Funaro (centrosinistra) domani pomeriggio, lunedì con Alesandro De Giuli di Firenze Rinasce, il 4 giugno con Stefania Saccardi di Italia Viva e poi in una data ancora da scegliere con Eike Schmidt (centrodestra) – riguarda il problema dei parcheggi che soprattutto a Settignano sono un vero e proprio problema.

Il terzo impegno urgente identificato dal coordinamento è la connessione a internet, dato che sulle colline fiorentine la fibra è ancora una chimera.

Poi ci sono il malfunzionamento della rete fognaria che, ogni qualvolta piove, provoca allagamenti, e infine un servizio di trasporto pubblico molto più efficiente e puntuale. Soprattutto per quanto riguarda la linea 10. "Vogliamo essere i protagonisti delle prossime elezioni amministrative – fanno sapere dal comitato Mensola-Settignano – Per questo abbiamo deciso di organizzare questi faccia a faccia. I problemi nel nostro quartiere sono tanti e facilmente risolvibili se solo ce ne fosse la volontà. Il nostro è un appello che speriamo non cada nel vuoto, come speriamo che le cinque proposte, dopo le comunali, non vengano riposte in un cassetto per poi essere tirate fuori e rispolverate tra cinque anni".

