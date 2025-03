Paolo Rossi al ’Carlo Monni’: "Ridere con i grandi classici"

L’attore, comico, conduttore televisivo, drammaturgo e regista Paolo Rossi è al centro di ’Operaccia Satirica’, uno spettacolo imperdibile tra satira, musica e poesia comica in scena stasera (ore 21) al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio. L’artista milanese si avvarrà dell’accompagnamento musicale dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari, oltre alla partecipazione di Caterina Gabanella, per una produzione firmata ’Agidi’. "Le operacce satiriche sono creazioni stravaganti che nascono da diverse ispirazioni: la lettura dei grandi classici letterari che vengono trasformati in buffe composizioni, episodi ‘rubati’ alla vita vissuta e dal mio personale repertorio poi rielaborati e trasformati in poesie comiche che, grazie all’accompagnamento musicale, si tramutano in una canzonaccia popolare" le parole dell’artista in merito allo spettacolo rigorosamente senza ‘fronzoli’. "Il linguaggio è scorretto, variegato, ricco di storpiature, parole e suggestioni strane, ma facilmente comprensibili per tutti" sostiene ancora Rossi. Lo spettacolo racconta storie che combattono il senso di disorientamento della nostra epoca, accompagnando il pubblico in un viaggio tra risate, riflessioni e momenti di puro divertimento. "Chi narra storie ha il potere di governare il mondo, che si tratti di una nazione, un condominio, una famiglia o una coppia. Se si smarrisce la strada, l’unica direzione possibile è perdersi nelle nostre storie... cantando, ridendo, ballando e ridendo ancora" è il pensiero di Rossi.

Il prossimo appuntamento in teatro è il 5 aprile con ’laPOCAlisse’ di e con Valerio Aprea.

Pier Francesco Nesti