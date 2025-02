Panchina rossa contro la violenza

Al Frantoio Buonamici di Fiesole (via Montebeni 11) domani dalla 15 si terrà un evento dall’impatto etico e sociale, con l’inaugurazione di una panchina rossa e un convegno dedicato alla cultura del rispetto e alla biodiversità come valore universale.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Fiesole, è organizzata dall’azienda agricola Buonamici in collaborazione con l’Associazione nazionale antiviolenza "Senza veli sulla lingua" per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne. La Panchina Rossa è collocata nel Parco della Biodiversità dell’Azienda di Montebeni, dove convivono 70 varietà di ulivi. A seguire il convegno "La promozione della cultura del rispetto e la biodiversità in natura: simboli etici di ricchezza e pace". Tra i relatori l’ex giudice della Corte costituzionale Silvana Sciarra. Conclude l’Aperiolio.