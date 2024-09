Palma della convenienza a Unicoop Firenze. Sulla spesa risparmi fino a 1.250 euro

I risultati dell’indagine di Altroconsumo, l’associazione indipendente dei consumatori che periodicamente mette a confronto i punti vendita della grande distribuzione italiana, attribuisce la palma della convenienza a Unicoop Firenze nelle sei città toscane inserite nell’indagine appena pubblicata. L’indagine ha toccato ben 65 città fra le quali Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato dove Unicoop Firenze conquista il primo posto nella classifica dei supermercati più competitivi e convenienti. La rilevazione si è svolta tra il 4 e il 31 marzo 2024 e ha riguardato 126 categorie merceologiche (le più acquistate, secondo Istat) per ognuna delle quali sono stati registrati i prezzi di tutti i prodotti effettivamente presenti a scaffale, promozioni incluse.

Per ciascuna città, l’indagine ha rilevato poi il “Risparmio massimo in città”, cioè quanto si può risparmiare all’anno scegliendo il punto vendita più conveniente e in testa alla classifica. Facendo spesa nei Coop.fi, il risparmio va dai 347 agli oltre 1.250 euro sulla spesa di un anno: la convenienza massima è stata rilevata sulla piazza di Firenze dove la spesa in un superstore Coop.fi permette di risparmiare fino a 1.259 Euro l’anno. L’indagine ha calcolato anche un indice di convenienza 100 che misura il posizionamento di prezzo di insegne e punti vendita a livello nazionale e locale: i punti vendita Coop.fi delle sei città inserite nell’indagine hanno ottenuto indici fra 107 e 113, con Arezzo e Firenze che registrano il migliore indice di convenienza. Dall’indagine emerge anche che Lombardia, Toscana, TrentinoAlto Adige e Veneto, dove il reddito è più alto, sono tra le regioni più economiche.