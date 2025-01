Ovs ricerca personale . Assunzioni per le vendite

Opportunità di lavoro in Toscana arrivano dalla catena di abbigliamento e accessori Ovs. Il profilo ricercato dall’azienda è quello di addetto alla vendita.

Le sedi di lavoro per cui sono aperte le selezioni sono quelle di Grosseto, Lucca e provincia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Prato e provincia, Pistoia e provincia. Alcune posizioni sono riservate alle categorie protette. Tra i requisiti: esperienza già maturata in altri contesti retail e un naturale interesse per l’ambito moda o fashion retail. In tutta la regione il gruppo cerca, infine, giovani da inserire all’interno della Ovs store management school, che forma, attraverso appositi corsi e-learning e esperienza sul campo, i futuri direttori di negozio.

Il contratto iniziale proposto è a tempo determinato della durata 12 mesi.

Per ulteriori informazioni e per inoltrare le candidature rivolgersi al sito internet: careers-ovsgroup.ovs.it/jobs.php.