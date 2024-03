Ottavia Piccolo spiega Cosa Nostra ai bambini

Al Teatro di Rifredi, oggi (ore 21) e domani (ore 16,30) è in programma "Cosa Nostra spiegata ai bambini" di Stefano Massini, per la regia di Sandra Mangini, con le musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da I solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo. Ottavia Piccolo dà voce a Elda Pucci. "La storia di Elda Pucci è emblematica, è stata una figura importante nella lotta alla mafia – dice Piccolo – donna di forte integrità morale, attenta alla sua Sicilia, orgogliosa della sua sicilianità, amata nel suo lavoro. Una storia di 40 anni fa, ma sempre attuale. La mafia è cambiata, ma c’è. Si parla di mafia, ma anche di responsabilità, di saper fare le scelte giuste".

"Cosa Nostra spiegata ai bambini" è la storia di una donna, di una città, di un anno, anzi 359 giorni, quelli in cui Elda Pucci, pediatra dell’Ospedale dei Bambini Di Cristina e dei vicoli poveri di Palermo. La ’signora dottoressa’, come tutti la chiamavano, e come lei stessa voleva essere chiamata, fu eletta dal Consiglio comunale il 19 aprile 1983. Durante il suo mandato, nell’ottobre dello stesso anno, per la prima volta il Comune si costituì parte civile in un processo di mafia. Il 13 aprile 1984 fu sfiduciata. Il suo ’errore’? Aver operato in modo onesto. A distanza di poco più di anno, il 20 aprile 1985, la mafia fece saltare in aria la sua casa di Piana degli Albanesi. Nel prima e nel mezzo, ci sono i miliardi dell’eroina, le vittime della mafia, gli Inzerillo, i Badalamenti, i Buscetta, l’avvento di Totò Riina.