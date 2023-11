Oro verde. L’olio in mostra. Tutti gli eventi

Oggi la 27esima edizione della "Mostra Mercato dell’olio" al centro Start.Eventi in via Garibaldi 7. Il via, alle 10, con il taglio del nastro e i saluti del sindaco. Alle 20, in programma la cena inaugurale a cura dell’Associazione Turistica Calenzano con associazione Cuochi Fiorentini. Domani dalle 10 alle 12 giochi per bambini dai 4 anni, a cura di Sale in Zucca mentre alle 17,30 si svolgerà la premiazione del concorso di pittura estemporanea "Calenzano sulla tela" e alle 19,30 "Aperitiv...oliando" dei Cuochi Fiorentini.