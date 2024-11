Orgoglio Savino Ma brinda Conegliano

IMOCO CONEGLIANO

3

SAVINO DEL BENE

0

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes Gabi 19, Zhu Ting 10, Seki, Eckl ne, Lubian, De Gennaro (L1), Haak 27, Wolosz 1, Adigwe ne, Lanier ne, Lukasik ne, Chirichella 7, Fah 7r, Bardaro (L2). All. Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani ne, Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins 4, Ognjenovic 2, Bajema 8, Graziani 7, Nwakalor 4, Da Silva Carol, Baijens ne, Antropova 26, Mingardi, Gennari ne. All.: Gaspari.

Arbitri: Canessa - Cesare

Parziali: 25-20, 25-23, 30-28

TREVISO - Difficile vincere con Conegliano: una squadra che non sa perdere e che da ben 56 giornate consecutive guida la classifica della A1. Ma il punteggio di 3-0 non rende del tutto l’idea del match (5.344 spettatori): la Savino Del Bene Scandicci, in crescendo dal primo all’ultimo set, le ha dato molto filo da torcere dimostrando, anzi confermando, di essere una avversaria di primissimo piano.

Lo spettacolo è stato pari alle aspettative visto il valore stellare delle giocatrici in campo. A partire dalla sfida fra le due opposto che ha illuminato la scena: da una parte la svedese Haak (una delle cinque ex nel roster di Conegliano), miglior marcatrice con 27 punti, dall’altra Antropova, con 26 palloni messi a terra, 1 ace e 1 muro. Poi la MVP del match, la brasiliana Gabi, con 19 punti e 2 muri. E poi le altre: Zhu Ting e Fahr fra le padrone di casa; Herbots e Ognjenovic fra le biancoblù. Per restare ai numeri, le due squadre si sono quasi equivalse anche in ricezione (57%-54% di positività) e a muro (6-5).

Nel primo set, dopo l’iniziale 1-3, la squadra di Gaspari ha tenuto testa alle pantere fino al 17 pari, poi le venete, con sei punti consecutivi di Gabi, uno di Chirichella e un errore di Herbots si sono portate sull-1-0. Secondo, ancora più combattuto, sul 22-22 va a segno Haak ma le risponde Kate: 23-23, poi Sahr e Chirichella timbrano il 2-0.

Nel terzo il match si fa più infuocato e il finale regala emozioni a raffica visto che sul 24-23 Antropova annulla un primo match point, poi un altro (di Gabi) viene azzerato da un errore in battuta di Zhu Ting. Conegliano ancora due volte in vantaggio ed è ancora pari in entrambe con Antropova. Wolosz piazza il 29-28 e Gabi (ancora lei) chiude in modo spettacolare cadendo all’indietro.

Franco Morabito