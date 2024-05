’Orbite musicali’. Terza edizione al via con il Cherubini

Al via la terza edizione della rassegna Orbite musicali, con tre concerti nelle domeniche del 5, 12 e 19 maggio che il Museo Galileo propone insieme al Conservatorio Cherubini, per il settimo anno di collaborazione tra le due istituzioni. I concerti si terranno alle 11 presso il Museo. La partecipazione è gratuita per i possessori del biglietto di ingresso al museo; è consigliata la prenotazione al numero 055.265311. I programmi prevedono la collaborazione con tutte le classi di composizione del Conservatorio e i loro allievi. Si parte domani con il concerto che vede Elia Dolfi con ’La favola dei suoni’ (per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte), Matteo Pasco con ’Sistema IX’ (per flauto, clarinetto, violoncello e pianoforte), Stefano Giannarelli con ’Discovering Beauty’ (per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte), Daniele Mugelli con ’Camera sul Resco’ (per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte) e Pablo Sánchez Cebrián con ’Il processo a Galileo’.