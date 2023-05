Ora i libri hanno una casetta Tutti sono invitati a visitarla

Taglio del nastro, nonostante il maltempo, per la "Little free library", la piccola biblioteca diffusa pensata per promuovere la lettura e creare momenti d’incontro e socialità fra i cittadini. Il progetto è stato lanciato dal consigliere regionale Iacopo Melio che ha promosso l’installazione di casette simili in varie zone della Toscana.

Il meccanismo è semplice: chiunque può prendere gratuitamente in prestito i libri contenuti all’interno della struttura o lasciarne altri. In questo modo, i volumi possono circolare liberamente fra i cittadini, favorendo uno scambio continuo sia sul piano culturale che umano. A Lastra a Signa, l’idea di Iacopo Melio si è inoltre incrociata con quella del Consiglio comunale degli studenti che aveva recentemente chiesto al Comune di organizzare questo tipo di servizio.

La nuova "Little free library", realizzata dal falegname Paolo Angiolini e dalla volontaria Gioia Bandinelli, coinvolgendo l’associazione Anffas di Poggibonsi, è stata allestita in piazza Garibaldi. A promuover il progetto, anche l’ex insegnante Francesca Panzica. Il progetto fa parte delle varie attività organizzate dall’amministrazione comunale per promuovere la lettura e grazie alle quali Lastra a Signa ha recentemente ricevuto il riconoscimento di "Città che legge" dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura in collaborazione con Anci.

Li.Cia.