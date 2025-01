Nuovo impianto di amplificazione per il teatro Cartiere Carrara. Porta la firma di K-array

Anche il Teatro Cartiere Carrara adotterà le soluzioni audio di K-array, azienda toscana che si è imposta tra le eccellenze internazionali del settore, combinando tecnologia avanzata, sostenibilità e design. Si tratta del primo passo di un accordo quadro che nelle prossime settimane coinvolgerà anche il Teatro Puccini e il Nelson Mandela Forum, e poi altri teatri della Toscana. Per il Teatro Cartiere Carrara, K-array ha progettato un sistema per grandi concerti, per garantire al pubblico una potenza audio adeguata. "L’incontro tra K-array e PRG è l’unione tra tecnologia e arte con l’obiettivo di offrire agli spettatori un’esperienza senza precedenti - spiega Massimo Ferrati, CFO e co-founder K-array - Ma al di là dell’acustica, questo il progetto vuol valorizzare il tessuto culturale ed economico della Toscana e dimostrare come due eccellenze locali possano creare valore per la comunità". Domani alle 12 la presentazione.