Nuovo cda Sas. Andrea Pugliese è il presidente

Si è riunita ieri l’assemblea dei soci di Sas - Servizi alla Strada di Firenze per l’approvazione del bilancio di esercizio 2023 e la nomina del nuovo CdA. Il nuovo organo amministrativo è adesso così composto: presidente Andrea Pugliese, già componente del consiglio di amministrazione, con consiglieri Valentina Borgogni (confermata) e l’ingresso di Nicola Canino. Il nuovo Cda rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio 2026. "Abbiamo approvato il rendiconto di bilancio valutando l’azione che è stata portata avanti dalla società ed abbiamo apprezzato l’ottimo lavoro fatto in sinergia con l’amministrazione comunale. A nome di tutta l’amministrazione auguro buon lavoro al nuovo presidente Andrea Pugliese che viene dall’esperienza del vecchio Cda così come è stata confermata nel cda Valentina Borgogni nota per la sua competenza e passione, e facciamo un grande in bocca al lupo di buon lavoro a Canino che è il nuovo ingresso in questo Cda" ha commentato l’assessore alle Partecipate, Giovanni Bettarini. "Ringrazio il personale per l’impegno di questi anni e la governance con cui ho collaborato, sono felice di lasciare una società risanata e in grado di guardare al futuro con ottimismo" commenta il presidente uscente Marco Semplici.