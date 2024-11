Nuovi eroi, tappa a Scandicci. La storia di Cherici approda alla Rai

La storia di Dario Cherici (nella foto), il volontario dell’Humanitas diventato commendatore della Repubblica per ‘meriti di welfare’ approda in Rai. Stasera alle 20,15 su Rai 3 il format "Nuovi Eroi", sarò dedicato al volontario ottantenne che da sempre gli amici chiamano ‘pennellone’, attivo in protezione civile su tutte le emergenze dove l’Anpas è chiamata a intervenire.

Tutte le puntate, compresa quella su Cherici, sono disponibili anche su Rai Play. Dario Cherici, 80 anni, volontario dell’Humanitas di Scandicci e delle Pubbliche assistenze toscane da 50. ‘Pennellone’ come lo chiamano i volontari di protezione civile di tutta Italia, è un’istituzione. Ha cominciato ad aiutare il prossimo nel 1974 e da allora non si è mai fermato. Quando arriva nei campi di protezione civile sono in tantissimi a fermarlo; ci parlano, chiedono aiuto. Lo scherzo di sempre è quello di fargli sparire il sacco a pelo.

Lui fa finta di arrabbiarsi; poi finge di cercarlo perché sa che ormai la scena fa parte del ‘rito’. Dalla guerra nella ex Jugoslavia alla missione Arcobaleno, in Albania, e le spedizioni attraverso il deserto dall’Algeria per aiutare il popolo Saharawi. Sono tante le zone dove Dario Cherici è arrivato per aiutare. Comprese tutte le aree colpite da terremoti e altre calamità naturali. Non sono cose che si dimenticano. Gestire la cucina, l’accoglienza, è una delle attività più delicate in un’emergenza. Nelle tende, a tavola, gli sfollati e i profughi cercano un’evasione dalla realtà, tornano umani grazie all’aiuto dei volontari. Con Pennellone è tutto più facile.