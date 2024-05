Nuova scuola Toti. Partono gli espropri per costruire il giardino

Al via gli espropri per il giardino della nuova Toti. Passo avanti importante per il completamento della nuova scuola montessoriana di San Vincenzo a Torri. Il dirigente del patrimonio ha infatti dato il via alla determina con la quale si espropriano per pubblica utilità i terreni adiacenti la struttura in piazza Vezzosi per realizzare il giardino della scuola. Gli oneri espropriativi sono di 17.200 euro per i terreni, salvo controversie successive da parte dei proprietari. La nuova Toti sarà su due piani con cinque aule, più un atrio d’ingresso che avrà funzione di agorà anche per eventi pubblici e una mensa, pensata per ospitare attività didattiche in base al metodo educativo montessoriano, ovvero "una nuova scuola aperta".

La decisione di aprire una scuola montessoriana, una delle poche presenti nell’area metropolitana, è stata condivisa da una comunità locale sempre protagonista e particolarmente attiva per la buona crescita delle nuove generazioni, a partire dall’ormai storica e sempre rinnovata associazione dei genitori, dalle insegnanti e dal mondo della scuola, tutti convinti dell’importanza non solo di salvare la primaria delle colline, ma di farla diventare ancor più un’eccellenza educativa, con capacità di attrarre alunni e famiglie in ambito metropolitano.