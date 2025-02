Nuova scuola più vicina: "Cascia si apre ai giovani"

La nuova scuola di Cascia prende forma. In questi giorni la strada che attraversa il paese per portare fino al capoluogo è interdetta al traffico di giorno per consentire le operazioni di scarico e montaggio della struttura portante all’interno del cantiere per la realizzazione della nuova primaria.

"Abbiamo già realizzato lo scavo, il magrone, le fondamenta e i cordoli di battuta dove in questo mese verrà montata la struttura in alluminio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Batignani –. Successivamente verranno realizzati la copertura, i tamponamenti, gli impianti interni e poi le rifiniture".

Il progetto finanziato con fondi Pnrr per oltre 1,9 milioni di euro sta permettendo di realizzare il nuovo plesso proprio al fianco del vecchio, che sarà abbattuto una volta accessibile la nuova scuola che sarà – garantisce l’amministrazione – moderna, sicura ed efficiente a livello energetico.

"Questo progetto rappresenta non solo un investimento nel futuro delle nostre generazioni – dice Batignani –, ma anche un segno tangibile del nostro impegno per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Vogliamo offrire ai nostri ragazzi un ambiente moderno, sicuro e stimolante, dotato di spazi adeguati alle attuali esigenze didattiche".

Non solo pareti e stanze, garantisce l’assessore: "Una nuova scuola, è un’opportunità per ripensare il ruolo dell’educazione nella nostra comunità, per promuoverla in maniera inclusiva, innovativa e al servizio del territorio. Per questo sarà fondamentale coinvolgere insegnanti, genitori e studenti nel definire come questa nuova scuola potrà diventare un punto di riferimento per tutti, simbolo di speranza e progresso".

Manuela Plastina