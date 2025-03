Noi, parte di un progetto pilota europeo

Noi studenti dell’Istituto San Giuseppe di Firenze partecipiamo all’iniziativa Young Smart Cities (YSC), finanziata dall’UE nell’ambito del programma Erasmus+ Key Action 2 Cooperation partnerships in school education e guidata dall’Università di Siegen. Il progetto coinvolge altre scuole europee con lo scopo di apportare conoscenze ed esperienze su varie tematiche legate alle Smart Cities e trasmetterle ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni.

La nostra partecipazione si è svolta per step. Inizialmente, abbiamo partecipato al concorso per la definizione del logo del progetto. Poi, abbiamo sviluppato una ’pillola di conoscenza’ su un argomento scelto da noi: la sicurezza. Abbiamo riflettuto su come le tecnologie moderne possano aiutare a trovare una soluzione efficace per risolvere vari problemi: sicurezza informatica, ambientale, personale e alimentare. Poi dovremo risolvere, in modo originale e creativo, un caso concreto che ci verrà fornito dall’amministrazione comunale.

La partecipazione all’iniziativa non solo ci offre l’opportunità di imparare come affrontare e risolvere sfide importanti ma ci aiuta anche a connetterci con ragazzi della nostra età che vivono le nostre stesse esperienze in ambienti diversi. Il nostro impegno nel progetto delle YSC è un grande passo verso un futuro migliore, dove la tecnologia e l’innovazione saranno al servizio dei cittadini.