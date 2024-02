Negozi, affitti alle stelle. Dieci metri quadri al Duomo?. Servono fino a 20mila euro

di Antonio Passanese

Il turismo – tonato ai livelli pre Covid – fa esplodere anche il mercato degli affitti dei locali commerciali. Tanto che, a oggi, trovare un fondo sfitto e a prezzi abbordabili, soprattutto in quelle zone in cui c’è un massiccio passaggio di persone, è pressoché un’impresa impossibile, titanica. Il costo a metro quadro, nell’area Unesco, è alle stelle mentre in periferia l’aumento delle pigioni è molto più contenuto. La fotografia scattata dall’Ufficio Studi del gruppo Tecnocasa mostra una situazione, a Firenze, difficile soprattutto per i negozi di vicinato che stanno quasi del tutto scomparendo per lasciare il posto a grandi catene o ai bren del lusso. Sul segmento degli uffici, invece, continua l’attività di cambio di destinazionein residenziale. E così molti studi professionali si stanno trasformando in B&B per ospitare i turisti.

Tecnocasa ha preso in esame anche il mercato dei capannoni e dei laboratori – ad esempio a Scandicci – dove a farla da padrone sono le aziende piccole e medie di pelletteria che lavorano per conto delle più importanti realtà del settore della moda (tra queste il gruppo Kering). "A Firenze il mercato dei locali commerciali del centro storico è fortemente influenzato dalle presenze turistiche – spiega Tommaso Birignani, consulente d’area Tecnocasa – Il rientro dei turisti europei, americani ed in parte asiatici sta ridando vigore

al segmento delle locazioni. Nelle zone centrali si registra comunque un turn over delle attività commerciali e chi non è riuscito a sopravvivere all’aumento dei costi ha chiuso". I canoni di locazione in centro (zona Guicciardini, Ponte Vecchio) si aggirano intorno a 1500 euro al metro quadrato con punte di 2.700/3.000 euro. Gli spazi che si erano liberati post covid sono stati tutti occupati.

Non si realizzano più i contratti scalettati ma si stanno stipulando quelli 6+6. In zona Oltrarno si segnalano aperture di botteghe gestite da artigiani a canoni di 240 euro al metro quadrato ma resta forte la presenza dei brand di lusso e della ristorazione per la quale permane il contingentamento delle licenze. Passando agli altri quartieri fiorentini, gli affitti si aggirano intorno a 120 euro al metro quadrato annuo motivo per cui alcuni imprenditori hanno deciso di trasferirsi lontani dal centro città dove i canoni anche a causa dell’adeguamento Istat sono diventati difficili da sostenere.

In via Panciatichi la ristorazione è in ripresa in modo importante. In difficoltà invece il commercio al dettaglio, ad eccezione dei posizionamenti in piazza Dalmazia (240 euro a mq) e via di Novoli (120 euro al mq). Viale Baracca, via Guidoni, strade veicolari di forte passaggio i cui canoni sono di 144 € al mq e i prezzi di 1.000-1.200€ al mq attirano l’interesse di chi eroga servizi. Elevata la richiesta di immobili per investimento nella zona di viale Europa.