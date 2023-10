Nasconde le dosi di cocaina nella grata della strada. Arrestato pusher marocchino

Arrestato a Coverciano un 22enne marocchino, definito insospettabile dai carabinieri, per detenzione di stupefacente. I militari si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane, notato prelevare qualcosa da una grata della strada. Il 22enne, fermato e controllato, era in possesso di una dose di cocaina e di una cospicua somma contante incompatibile con la sua condizione di disoccupato. Trovate altre 14 dosi di cocaina.