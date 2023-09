Nasconde la cocaina in un calzino

Arrestato ai giardini con la droga nascosta dentro un calzino. E’ accaduto domenica, in via Lungo l’Affrico: i carabinieri del nucleo radiomobile, che transitavano durante il servizio di pattuglia, hanno notato una persona che ha attirato la loro attenzione in quanto era accovacciato vicino alla siepe.

I militari, nell’avvicinarsi, hanno natato che questi - un tunisino di 23 anni - ha lasciato cadere in terra un calzino di colore bianco arrotolato come una palla da baseball per poi tentare di raggiungere la sua bicicletta che era posteggiata poco distante. L’uomo è stato in tempo fermato e sottoposto a controllo; all’interno del calzino sono state rinvenute 14 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e nello zainetto che portava al seguito vi erano occultati altri 5 grammi Hashish, suddiviso in dosi, e la somma do 85 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.