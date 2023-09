Nasce la petizione contro la speculazione edilizia

Un presidio in piazza de’ Ciompi a Firenze: ‘Firma&Ferma’, la consultazione cittadina autogestita promossa dal comitato referendario ‘Salviamo Firenze’, prende il via così. La campagna, che vedrà decine di banchetti ma anche presidi ed eventi, si svilupperà per oltre 50 giorni, fino al 18 novembre, "con l’obiettivo di raccogliere oltre 10mila firme per fermare la speculazione immobiliare e gli studentati di lusso", si spiega. "Il sindaco Nardella e la giunta, che dovrebbero essere i garanti della democrazia cittadina e della trasparenza istituzionale, hanno nei fatti abdicato al loro ruolo lasciando nelle mani dei grandi interessi immobiliari e dei fondi di investimento il futuro della nostra città", attacca Massimo Torelli, tra i promotori dell’iniziativa.