Musica e libri. Tanti eventi per Pasqua

Diversi gli appuntamenti in ponte, sul territorio di Impruneta, per il fine settimana di Pasqua. Oggi, a partire dalle 16, alla Biblioteca comunale è in programma l’evento "Tè, libri e pasticcini. Libri da leggere, gustare e commentare", organizzato dall’Associazione Culturale Ferdinando Paolieri. Lucia Geraci presenterà il libro "Cuore di tenebra" di Joseph Conrad. Alle 17, al Teatro M. Tavarnuzze, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Impruneta terrà invece un concerto da non perdere. Da domani al prossimo 7 aprile, infine, il circolo Arci del Ferrone ospiterà l’iniziativa "Curiosando, Mercatino del Riuso", una opportunità unica per esplorare una vasta gamma di oggetti per la casa, fumetti, libri e molto altro ancora. Per chi fosse interessato a ricevere aggiornamenti sul proprio smartphone dal Comune di Impruneta, è possibile Iscriversi al Canale WhatsApp ufficiale.