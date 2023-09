Multe via Pec a Firenze: Pd approva risoluzione FdI

Avviso di multa via Pec. Il consiglio comunale ha approvato una risoluzione presentata dall’ottava commissione (su proposta del consigliere Fdi Jacopo Cellai, fatta propria dalla presidente Pd Alessandra Innocenti) che invita il sindaco "a sensibilizzare la polizia municipale, in fase di contestazione e accertamento di violazioni al codice della strada, nell’opera di informazione all’automobilista sulla possibilità, per lo stesso, di chiedere la notifica tramite Pec se già dotato di un indirizzo digitale Pec o un servizio elettronico di Recapito certificato qualificato" e "a informare adeguatamente i cittadini sui vantaggi dell’utilizzo della Pec nelle comunicazioni con la pubblica amministrazione". "Come presidente di commissione sono entusiasta del lavoro fatto, partendo da una mozione presentata dal consigliere Cellai, che ringrazio, e rielaborata e trasformata dalla sottoscritta in risoluzione che ha trovato una effettiva condivisione in commissione, su un tema importante come quello delle Pec ai cittadini privati. Un lavoro di approfondimento e audizioni per arrivare ad un unico obiettivo: rendere sempre più efficienti e veloci i rapporti tra il Comune di Firenze e i suoi cittadini", dice la presidente della commissione 8 Alessandra Innocenti.