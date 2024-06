Morte di Marco Pezzati. Un torneo in ricordo del giovane calciatore

Un triangolare per ricordare Marco Pezzati (nella foto). L’appuntamento è domani allo stadio del Bisenzio a Signa. Si inizierà alle 17 con l’apertura; poi alle 18.30 ci sarà un momento per ricordare ‘Merenda’ questo il soprannome del ragazzo di Scandicci, il calciatore, il tifoso della Fiorentina con una passione profonda per la vita. Una vita che purtroppo gli è stata strappata da un assurdo incidente in Calabria nel febbraio scorso. Dopo le partite, ci sarà una cena e alle 22 dj set. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla famiglia. Gli amici non hanno dimenticato Pezzati, un giovane che aveva grande passione per il calcio. Una passione che lo ha portato a giocare in tantissime squadre toscane e che lo aveva spinto anche al San Luca, in Calabria. Proprio al termine di una cena di squadra, Marco si era messo alla guida a notte fonda, ma è rimasto vittima di un tragico incidente stradale.