Mondo Convenienza, l'azienda in appalto non parteciperà all'incontro in Regione

Campi Bisenzio, 19 luglio 2023 - La vertenza Mondo Convenienza torna all’Unità di crisi della Regione. Ma l’azienda Rl2 comunica che non parteciperà.

E’ in programma per questo pomeriggio l’incontro istituzionale al quale sono attesi l’azienda Rl2 – che ha in appalto il servizio di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto del colosso dei mobili low cost, anch’essa attesa al tavolo – i sindacati e le istituzioni (Comune e Regione). Ma la Rl2, con una nota, ha annunciato che diserterà l’incontro.

“Rl2 Srl annuncia che non prenderà parte al tavolo odierno in Regione non essendosi verificata l’interruzione dei blocchi del sito di Campo Bisenzio, richiesta nei giorni scorsi, e la conseguente piena ripresa del servizio di consegna e montaggio” si legge nella nota.

E aggiunge: “Si tratta di una situazione che sta mettendo a rischio i posti di lavoro dei dipendenti, che in larga parte richiedono di tornare da subito operativi e che vengano interrotte le condotte illegali dei pochi colleghi che stanno bloccando ogni giorno l’operatività del sito a Rl2 e ad altre aziende che lavorano nell’indotto Mondo Convenienza”.

La società “ribadisce altresì la disponibilità a partecipare a un tavolo di confronto in Prefettura, attualmente sospeso per ragioni a essa ignote, per l’immediato e prioritario ripristino delle condizioni di legalità e riprendere il percorso al tavolo regionale”.

L’incontro in Regione, al momento, resta confermato. Ma se fino a ieri era carico di aspettative per sbloccare una situazione particolarmente critica, adesso tale incontro perde di interesse. La vertenza, però, resta sempre molto delicata.

Da un lato ci sono alcuni lavoratori in sciopero, sotto le bandiere SiCobas, che dallo scorso 30 maggio picchettano i cancelli del magazzino di via Gattinella a Campi chiedendo il rispetto dei diritti e l’applicazione del contratto nazionale della Logistica e tra questi 25 sono destinatari di lettere di licenziamento.

Dall’altro lato c’è un gruppo di lavoratori che da venerdì scorso si è accampato sotto il Municipio di Campi perché vuole tornare a lavorare e chiede a gran voce di liberare i cancelli in modo da far uscire i furgoni per le consegne. Questi, per la verità, nelle ultime ore si sono spostati da piazza Dante a sotto l’atrio del Comune, lato piazza della Resistenza, visto che oggi, come tutti i mercoledì, ci sono i negozi aperti, bancarelle e intrattenimenti vari per tutto il centro cittadino.

Intanto è arrivata anche la nota di Mondo Convenienza. “Mondo Convenienza annuncia che, suo malgrado, non prenderà parte al tavolo odierno in Regione, al pari di RL2 S.r.l. La società ringrazia la Regione per l’impegno che sta profondendo in queste settimane per la corretta risoluzione della vicenda e conferma, laddove venisse ripristinata pienamente l’agibilità del sito di Campi Bisenzio e venissero riattivati i servizi sospesi, la propria disponibilità a riprendere il percorso proposto. Per questo auspica la riattivazione del tavolo di confronto sull’ordine pubblico con la Prefettura di Firenze”