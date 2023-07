Mondeggi, via alla riqualificazione Entro fine mese appalti assegnati

La presenza di Dario Nardella alla Festa dell’Unità di Bagno a Ripoli al Parco di Mondeggi, per il Pd è stata l’occasione per fare il punto su varie realtà ripolesi viste con gli occhi di primo cittadino di Palazzo Vecchio, di sindaco della Città metropolitana e anche di rappresentante ai vertici del partito che qui ha perso uno dei suoi massimi rappresentanti pochi mesi fa: il sindaco Francesco Casini. Intervistato dal vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo, Nardella ha parlato della Variante di Grassina assicurando che i lavori vanno avanti speditamente, sotto l’egida della Metrocittà. E ha dato anche tempi precisi: "Il primo tratto sarà finito entro dieci mesi, il secondo verrà portato a termine a stretto giro". L’obiettivo, dice, è assegnare anche il secondo lotto e iniziare i lavori nei primi mesi del 2024 per finirli entro il primo semestre 2025.

"A settembre sono previste opere importanti, come il varo delle travi degli impalcati in corrispondenza del campo sportivo e sarà ridotto l’impatto dei cantieri in corrispondenza delle strutture scolastiche".

Anche Mondeggi è di competenza della Città Metropolitana, avendo ereditato villa e azienda agricola dalla Provincia. Attualmente sono in corso cinque gare di appalto con cui sfruttare i fondi Pnrr, quattro già scadute. "Abbiamo ricevuto varie offerte – dice Nardella – Le commissioni tecniche sono al lavoro per la definizione dei punteggi, con l’obiettivo di aggiudicare gli appalti entro fine mese". Per uno dei cinque lotti, quello per la riqualificazione dei cascinali, la scadenza della presentazione offerte è fissata per la prossima settimana: anche in questo caso aggiudicazione entro luglio. "La villa sarà recuperata per consegnarla alla fruizione dei cittadini di tutto il territorio metropolitano – anticipa Nardella – secondo criteri di sostenibilità, di miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, della promozione di servizi sociali e culturali e di attività sportive e, naturalmente, di salvaguardia della vocazione agricola". Nardella ha parlato anche della tramvia fino a Bagno a Ripoli: "I cantieri partiranno entro il 2023 e finiranno a metà 2026. Si inizia proprio dal parcheggio scambiatore ripolese". Un plauso al Viola Park: "Da sindaco e da tifoso, ne sono molto soddisfatto: è un asset importante per una società come la Fiorentina che ha grandi ambizioni". Inesorabile la domanda di Luigi Caroppo sulla prima Festa dell’Unità senza Casini, che ha partecipato a una serata, ma solo per parlare di sanità, avendo lasciato rumorosamente il Pd per approdare in Italia viva a poco più di un anno dalle elezioni. E proprio le amministrative ripolesi della prossima primavera sono lo scoglio del momento politico. "Su Bagno a Ripoli, come sul territorio fiorentino, le scelte spettano al Pd metropolitano – sottolinea Nardella – Se le amministrazioni hanno lavorato bene fondamentale costruire programmi e candidature in continuità con le esperienze fatte".

Manuela Plastina