Misericordia sos personale

L’estate mette a dura prova l’attività del volontariato socio-sanitario. La Misericordia di Fiesole comunica che, a causa della mancanza di personale, fino al 30 settembre sarà sospesa l’apertura pomeridiana dello sportello Cup. Il servizio di prenotazioni visite e esami sarà quindi attivo esclusivamente lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12. L’estate è un bel momento, per i ragazzi è terminata la scuola e iniziano le vacanze, così come i loro insegnanti, le aziende chiudono e gli uffici pubblici iniziano con le turnazioni. "Ma per chi come la Misericordia di Fiesole deve garantire comunque il trasporto degli anziani e dei disabili o gli interventi di ’emergenza, l’estate porta via tanta forza lavoro – osserva con preoccupazione il segretario Luca Morelli –. I dipendenti devono giustamente fare le loro ferie, e mentre i volontari sono in vacanza, le consorelle e i confratelli anziani si mettono spesso in modalità ‘nonni’. Un rallentamento della disponibilità in associazione è quindi inevitabile". Tant’è che per le sostituzioni dei dipendenti Fiesole è stata costretta ad assumere un autistasoccorritore con conseguente grande sforzo economico.

non resta invece che appellarsi alla buona volontà e alla disponibilità di chi è ancora a casa. Una boccata d’ossigeno arriva grazie all’aiuto reciproco tra diverse associazioni. E’ il caso degli eventi serali, ai quali l’assistenza va comunque garantita e che è spesso possibile solo grazie all’alternanza con i volontari della Pubblica Assistenza Valle del Mugnone o, in altri casi, con i colleghi di altre confraternite, rintracciati tramite il coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina. Ma spesso tutto ciò non basta. La Misericordia di Fiesole lancia quindi un appello per reclutare nuove forze a chi avesse un po’ di tempo libero per aiutare a coprire alcuni servizi che non richiedono nell’immediato un’attestazione o una formazione particolare. E’ il caso ad esempio dei servizi di portineria o del centralino, che sono comunque importantissimi specialmente in questo delicato perido.

Daniela Giovannetti