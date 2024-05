"Minoranze escluse dagli eventi". Scontro opposizione maggioranza

Non si placano le polemiche fra opposizione e maggioranza in merito a una questione che da tempo sta facendo discutere: quella dell’assenza di comunicazioni, come sostiene appunto l’opposizione, quando ci sono eventi o appuntamenti che invece riguardano tutta la cittadinanza e sopratutto tutto il consiglio comunale. L’ultima in ordine di tempo l’inaugurazione della rinnovata piazza di Capalle, piazza Palagione. "Bella la nuova piazza – ha detto il capo gruppo del Pd, Lorenzo Loiero -, sono contento quando le idee e i progetti vedono la luce come immaginati e pensati. E sarei stato ancora più contento se avessi saputo del ‘gran giorno’. Se avessi, in qualità di consigliere comunale, ricevuto un invito a prendere parte alla vita della nostra comunità. Ma niente, neanche questa volta. Errore materiale ripetuto?". E ancora: "Si temeva di dover fare i complimenti al sottoscritto o alla precedente amministrazione per il lavoro fatto? Nessuno li vuole, né tanto meno li pretende. Ciò che si pretende invece è che ci si ricordi che le azioni amministrative appartengono a tutta la città e che tutti i consiglieri comunali sono parte di questa amministrazione". Opposizione compatta nelle critiche come dimostrano anche le parole di Roberto Valerio, capo gruppo di Fratelli d’Italia, ma che parla a nome del centro-destra: "La nuova amministrazione è restia a coinvolgere i gruppi di minoranza nelle varie occasioni pubbliche che si presentano, quando invece sarebbe più che opportuno. Una questione dibattuta anche in una conferenza dei capigruppo dove, personalmente, ero stato piuttosto chiaro. A questo punto credo che le minoranze debbano prendere atto che si tratta di un modo di fare che la nuova amministrazione comunale vuole istituire". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco): "Bisognerebbe capire se si tratta di ‘sbadataggine’ o, visto che è successo altre volte, di una scelta ben precisa". A nome dell’amministrazione, rivolgendosi in modo particolare a Loiero, assessore ai lavori pubblici nella passata consiliatura, è l’assessore e ‘capallese’ Daniele Matteini: "Spiace davvero tu e soprattutto tutti quelli che continuano a inveire pensiate veramente che se a volte pecchiamo nella comunicazione, lo facciamo in malafede; la malafede penso proprio che stia altrove. Forse sarebbe più opportuno fare un salto indietro nel tempo in modo da ricordare come invece voi avete gestito queste cose".