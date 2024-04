Mercato rionale in mezzo alla via. Ambulanza bloccata tra i banchi

Ambulanza bloccata nel mercato e via Monti ‘sbarrata’ all’altezza di piazza Togliatti. Non si ferma la protesta dei residenti della zona per la situazione che si è venuta a creare con la decisione di non mettere il mercatino rionale quotidiano dentro la piazza, ma sulla strada che unisce le due vie Monti e Foscolo. Uno di loro ci ha mandato la foto di un intervento di emergenza successo nei giorni scorsi, con un’ambulanza e l’automedica ‘infognate’ tra le bancarelle del mercato. E’ il risultato dei continui restringimenti delle strade che in città vanno molto di moda. Non si crea un corso pedonale percorribile dai mezzi di emergenza all’evenienza. Ma si restringono le carreggiate per allargare i marciapiedi. Creando un percorso a ostacoli. I risultati sono alla luce del sole. Quotidianamente l’accesso a via Monti viene sbarrato dai banchi, e dalle auto che parcheggiano in maniera selvaggia proprio alla confluenza della via sapendo che non è praticabile. Quando c’è bisogno, magari di fare in fretta, i mezzi di soccorso non riescono a transitare. "Ecco cosa succede – raccontano le persone che vivono nella zona - l’amministrazione non vuole spostare questo mercato rionale, rimetterlo nella piazza. Si fanno riunioni per la mobilità sostenibile. Biciclettate allegre per la città, ma non ci si cura delle cose basiche, come appunto l’emergenza sanitaria". Chi vive su via Monti si starebbe organizzando con una petizione per chiedere al comune di trovare una nuova soluzione che tenga conto di questa esigenza.