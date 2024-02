Mercato, la nuova ’casa’ piace. Il Comune proroga la fase di test

Piace agli ambulanti la nuova collocazione del mercato settimanale in piazza dei Martiri. La sperimentazione di 4 mesi ha raccolto il loro consenso tanto che ora, alla scadenza del periodo, il Comune ha deciso di prorogare la fase di test fino al primo settembre. Erano stati gli stessi ambulanti, ricorda l’amministrazione guidata da Giacomo Certosi, a chiedere una nuova collocazione del mercato dopo che nella precedente consiliatura i banchi erano stati trasferiti da viale Vittorio Veneto a piazza Caduti del Lavoro. Una decisione che aveva suscitato qualche critica. Su sollecitazione dei commercianti, il Comune ha voluto sperimentare i banchi in piazza Martiri durante il periodo scolastico, per valutare l’impatto anche con la viabilità. Ora si prosegue fino a tutta l’estate, per poi valutare la futura definitiva collocazione del mercato settimanale.

Ma.Pl.