Mercatale a tutto slow food

Dalle 9,30 alle 15,30 oggi piazza Vittorio Veneto a Mercatale Val di Pesa si trasformerà in un mercato fatto dai piccoli produttori e gli artigiani del cibo che producano e trasformano garantendo e raccontando in prima persona la qualità dei loro prodotti. Si chiama Mercato della Terra, organizzato da Slow Food Firenze, dove sui banchi si possono acquistare prodotti locali, freschi e stagionali, che rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori, proposti a prezzi equi. Nell’ambito del mercato saranno organizzati eventi formativi e informativi oltre ad attività ludico-didattiche. Ci sarà anche spazio per un pranzo siciliano con i prodotti di Antonino Minissale, ’Il pizzaiolo imbruttito’. Questo vuole essere anche un messaggio per dare nuova vita alle piccole frazioni. L’evento ha avuto il patrocinio del comune di San Casciano e della Pro Loco.