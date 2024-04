Mense scolastiche. Al via le iscrizioni

Iniziano a muoversi i primi passi a Pontassieve in vista della prossima annata scolastica 2024/2025. Questioni - al momento - che sono relative ad organizzazione e servizi. Ma che, però, toccano molto da vicino ragazzi e - soprattutto - molte famiglie interessate che hanno i figli in età scolare. Tra queste, una delle principali questioni è senza dubbio la mensa scolastica. Le domande d’iscrizione o quelle di riconferma al servizio devono essere presentate entro il prossimo 30 giugno, esclusivamente online, accedendo con Spid o Cie sul portale web. Per coloro che per la prima volta frequentano una delle Scuole del Comune di Pontassieve, la procedura prevede una prima registrazione come nuova iscrizione alla finestra dal titolo ‘Iscriviti con Spid’ o ‘Iscriviti con Cie’. Per coloro che già frequentano una delle scuole del Comune , la riconferma della domanda al servizio avviene invece accedendo alla finestra "Entra con Spid" o "Entra con Cie".

Leonardo Bartoletti