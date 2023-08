Meeting, Renzi a Rimini per don Bargigia L’omaggio dell’ex premier all’amico

Sono passati sei anni, ieri, dalla morte di don Paolo Bargigia, sacerdote e missionario, punto di riferimento del movimento di Comunione e Liberazione. E la visita a sorpresa di Matteo Renzi al Meeting di CL in corso a Rimini non desta per questo particolare stupore. Il leader di Italia Viva è arrivato alla fiera intorno alle 16 e si è intrattenuto per circa un’ora e mezza visitando alcune mostre, tra cui quella dedicata a Charles Peguy, scrittore, poeta e saggista francese, molto apprezzato dall’ex premier, sempre accompagnato fra gli stand dagli organizzatori della kermesse e da Maurizio Lupi. "Oggi (ieri, ndr) per me è un giorno particolare; ricorre l’anniversario della scomparsa di un amico, don Paolo Bargigia. È bello essere qui in questa giornata": ha detto ai cronisti il senatore, senza rispondere a domande di politica. Don Bargigia, morto di Sla a 57 anni il 24 agosto 2017, è stato insegnante dell’ex premier al liceo “Dante“ prima di raggiungere il Perù, dove è rimasto fino a che gli è stato possibile. Renzi lo ha sempre considerato importante per la sua formazione, tanto che nell’ottobre 2015 da presidente del Consiglio volle incontrarlo, a Lima, insieme al fondatore dell’Operazione Mato Grosso, don Ugo Censi. Don Paolo era poi rientrato in Italia e aveva fatto in tempo, il sabato prima che la malattia, vissuta come una testimonianza e un’esperienza di fede, non gli lasciasse scampo, a concelebrare il funerale di Niccolò Ciatti, nella chiesa di Casellina della quale era parroco monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, amico fraterno e compagno di Seminario di Bargigia così come monsignor Andrea Bellandi, vescovo di Salerno. Proprio Bellandi aveva accompagnato don Paolo da Papa Francesco per un’udienza privata (foto). Molte ieri le occasioni di preghiera e ricordo: a Lima, in serata è stata celebrata una messa nella Cattedrale. Al Meeting di Rimini l’omaggio è stato in mattinata con la messa (in spagnolo) nella chiesa di San Martino a Riparotta, mentre a Firenze la liturgia è stata in serata nella chiesa della Regina della Pace, dove è parroco don Paolo Milloschi, altra figura di rilievo in CL e soprattutto anche lui amico di don Paolo.

Duccio Moschella