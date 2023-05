Mani maldestre e cervelli raffinatissimi

Sandro

Rogari

Colpire gli Uffizi, annientare capolavori del XVI secolo per imporre la propria volontà criminale significa riconoscere che l’identità italiana parte da qui. Per i fiorentini questo è un patrimonio morale inestimabile. Fa parte del Dna della città. Perciò la reazione fu unanime e compatta: per solidarietà con i Georgofili e col suo straordinario presidente Scaramuzzi, che si batté come un leone per la ricostruzione. Ma tutti avemmo la percezione che la mente criminale puntava agli Uffizi. Mancò per errore o per impossibilità di posizionare il Fiorino imbottito di tritolo dieci metri più avanti. Gli Uffizi furono appena scalfiti. Eppure, il piano era diabolico, frutto di menti perverse, ma raffinate. Fu tutto prodotto della mafia? La strategia di attacco allo Stato è peculiare del ’93. L’anno prima, gli omicidi Falcone e Borsellino rientravano nella logica dell’eliminazione del nemico personale, come era stato per Dalla Chiesa e Chinnici. Ma progettare l’annientamento degli Uffizi è altra cosa. Non è solo un salto di livello; è anche una variazione negli obiettivi e nei fini perseguiti. È il prodotto di un potere oscuro che si considera illimitato e attacca lo Stato e i suoi simboli. L’attentato agli Uffizi fece il paio con la bomba senza innesco a 100 metri da Palazzo Chigi, ossia dall’allora premier Ciampi, personificazione dell’incorruttibile servitore dello Stato. Un messaggio era implicito: siamo onnipotenti e arriviamo ovunque. È tutto riconducibile al solo attacco mafioso? Non c’era qualcosa di più o di diverso, come già supponeva Vigna? Perché le strategie mafiose sono variegate. La mafia può uccidere platealmente i propri nemici, come allora, oppure agire sottotraccia, come oggi. Ma l’attacco diretto allo Stato è un’altra cosa. Eravamo immersi nella fase finale della transizione fra il vecchio e il nuovo ordine (o disordine) politico. Qui va cercata la risposta ai quesiti insoluti.