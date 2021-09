Firenze, 14 settembre 2021 - Incidente mortale questa mattina a Firenze in viale Nenni. Vittima un 56enne, la cui auto ha iniziato a sbandare urtando violentemente contro le vetture in sosta. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il decesso potrebbe essere stato provocato da un malore. Sul posto anche vigili del fuoco e sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

