"Mai più novembre 2023". Il comitato diventa ’ufficiale’

"Mai più novembre 2023": il comitato Santa Maria-La Villa, uno dei più attivi dopo l’alluvione dell’anno scorso e membro del coordinamento dei comitati campigiani, si è costituito ufficialmente. Lo ha fatto presso il circolo della frazione del Comune di Campi: per affidarsi a un direttivo, guidato da Luca Ballerini, ma soprattutto per ribadire alcuni concetti fondamentali fin dall’inizio alla base del proprio impegno.

"Il comitato era nato ‘spontaneamente’ dopo il disastro di novembre – dice Ballerini – e da subito ha ribadito quali sono le priorità per il territorio: bisogna adattarci al cambiamento climatico in corso, ma dobbiamo essere pronti ad affrontarlo nel modo corretto, ovvero con una serie di interventi che puntino alla sicurezza idraulica e a una corretta ed equilibrata gestione del territorio".

Il comitato, inoltre, con sede in via dell’Olmo, "si propone di difendere la qualità della vita, la difesa del suolo, la salvaguardia della salute pubblica, dei servizi ai cittadini e di tutto quanto sia di pubblico interesse per gli abitanti di Santa Maria e de La Villa".

Insieme a Ballerini i consiglieri sono Barbara Bellucci (vice-presidente), Paolo Somigli, Chiara Basile, Pietrino Rumori, Serena Bonacchi (segretaria) e Gianni Messerini (tesoriere). Il comitato si unisce alla pletora di altri enti che battagliano per chiedere giustizia (e prevenzione) per quanto accaduto a novembre del 2023.

Pier Francesco Nesti