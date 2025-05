Luca Bindi eletto membro straniero dell’Accademia delle Scienze Russa

Firenze, 28 maggio 2025 - Luca Bindi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e docente di Mineralogia, è stato eletto membro straniero dell’Accademia delle Scienze della Federazione Russa, una delle istituzioni scientifiche più prestigiose a livello internazionale. L’elezione rappresenta un importante riconoscimento per l’eccellenza del lavoro scientifico di Bindi, noto a livello mondiale per le sue ricerche pionieristiche nel campo della mineralogia e della cristallografia, in particolare per la scoperta dei quasicristalli naturali e per l’analisi strutturale di minerali rari e complessi. Bindi è autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, molte delle quali apparse su riviste di altissimo impatto, e ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali. La sua elezione conferma l’elevato livello della ricerca condotta in Ateneo e il suo ruolo centrale nel panorama scientifico internazionale.

