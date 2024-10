Lotta al crimine: intervista alla prefetta di Firenze Francesca Ferrandino

L'ordinanza della prefettura per allontanare chi crea disturbo ed è già gravato di precedenti di polizia e il provvedimento del Comune per far chiudere in 36 strade i minimarket entro le 21 e così evitare pericolosi assembramenti: sono solo alcune delle ricette anticrimine studiate ai tavoli della prefettura per combattere il fenomeno della microcriminalità in città fatto di furti, rapine e spaccate