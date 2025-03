Lorenzini svolta a destra. E la sua lista lo scarica

Insieme per Rignano prende le distanze dal suo storico leader Daniele Lorenzini. Nei giorni scorsi il decennale sindaco (2012-2022) ha dichiarato il suo sostegno alla promozione della lista civica che sosterrà la candidatura a governatore della Toscana di Alessandro Tomasi (coordinatore regionale di FdI). "Tomasi si sta muovendo molto bene – ha detto Lorenzini – sa ascoltare senza fare promesse assurde. Ho deciso di dargli una mano". Ma il gruppo che lo ha sostenuto nel suo secondo mandato da sindaco e che oggi siede all’opposizione, non lo segue.

"Insieme per Rignano non ha mai cambiato la propria identità e la propria linea politica – sottolineano –. Siamo nati otto anni fa come progetto civico indipendente, ma sempre radicati nell’alveo del centrosinistra da cui abbiamo preso origine e con una particolare vicinanza al mondo dell’associazionismo e del volontariato". La lista civica nacque all’indomani della frattura tra Lorenzini e il Pd, al quale era fino ad allora iscritto e che lo aveva sostenuto per tutto il primo mandato da sindaco. Nonostante il ritiro di fiducia e candidatura da parte dei Dem, aveva continuato la sua corsa sostenuto appunto da una nuova compagine civica, ottenendo il secondo mandato e lasciando il Pd per 5 anni all’opposizione.

Nel 2022, con Lorenzini non ricandidabile, le sorti si sono ribaltate: il Pd ha eletto sindaco Giacomo Certosi; Insieme per Rignano è finito in minoranza, ma con sempre alle spalle l’ex primo cittadino nonché medico di famiglia del paese. Ora le strade si dividono: "Prendiamo atto delle scelte personali di Daniele Lorenzini – dicono dal gruppo –. Il nostro cammino è sempre coerente con i valori di responsabilità, partecipazione e attenzione alla comunità, principi che continueremo a portare avanti con convinzione, assieme alla difesa dei diritti universali. Il nostro impegno resta fermamente rivolto al bene del nostro territorio, nel solco di quel civismo sociale e progressista che ha sempre ispirato la nostra azione".