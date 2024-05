L’open day alla Fondazione Mita. Per formarsi nel mondo della moda

Open day alla fondazione Mita. Laboratori aperti sabato dalle 9,30 alle 13. L’invito a tutti gli interessati è quello di presentarsi per scoprire la realtà e la proposta formativa dell’Its centrato sul mondo della moda. I partecipanti potranno fare il tour dei laboratori, e partecipare a workshop con professionisti e artigiani per capire come funziona l’attività della scuola. Si parte dalla creazione di un oggetto in pelle da zero grazie a un artigiano che svelerà i segreti della manifattura, per arrivare ad altre esperienze su tessuti, filati e calzature.

Non manca il viaggio nel mondo digitale per apprendere le basi dei software 3d per la creazione di oggetti che poi finiscono sul mercato degli accessori di lusso. Mita punta a garantire una formazione altamente qualificata e professionalizzante con percorsi biennali diversificati, pensati per l’inserimento diretto nel mondo del lavoro. I corsi offerti sono pubblici, cofinanziati dal ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso Regione Toscana e fondo sociale europeo 2021-2027. Gli Its rappresentano una valida scelta di istruzione pubblica post-diploma del sistema terziario professionalizzante non universitario. In tutto ci sono 10 percorsi formativi, con classi da 25 studenti a numero chiuso. I numeri di questi anni sono positivi: la percentuale di occupazione al termine degli studi è pari al 96% dei frequentanti, le 800 ore di stage permettono di entrare direttamente in azienda. Per info sull’open day www.mitacademy.it