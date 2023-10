Litiga con la ex e l’aggredisce. La donna colpita con lo smartphone. Arrestato con l’accusa di stalking

La polizia di Stato ha arrestato in zona Rifredi un 29enne romeno con l’accusa di stalking. Gli agenti delle volanti sono intervenuti nel quartiere dove la vittima, una donna di 40 anni, anch’essa romena, sarebbe stata poco prima aggredita dall’ex compagno. Nelle fasi del litigio l’uomo le avrebbe addirittura scagliato contro uno smartphone colpendola all’altezza del torace e provocandole delle lesioni guaribili con qualche giorno di prognosi. I poliziotti hanno ricostruito la vicenda e, secondo quanto emerso, l’episodio in questione non sarebbe il primo subito dalla donna. Quest’ultima, infatti, nel passato sarebbe già stata oggetto di ripetuti episodi di violenza sia psicologica che fisica. Durante uno di questi, l’uomo avrebbe addirittura minacciato uno dei giovani figli di lei con un coltello. Il 29enne è finito in manette ed è stato accompagnato al carcere di Sollicciano.