"Lions a Scandicci: mostra di Borchi inaugura la stagione"

Riparte l’annata lionistica a Scandicci. Ieri è cominciata con una serata all’Acciaiolo in collaborazione con il club di Fiesole, e con l’esposizione delle opere dell’artista Deanna Borchi. I presidenti Paolo Dieni (Scandicci) e Claudia Dominici (Fiesole) hanno accolto il vicesindaco Andrea Giorgi, l’assessore Andrea Franceschi e il sindaco di Fiesole Anna Ravoni. L’appuntamento è servito anche per illustrare l’attività sociale a favore dei bisognosi organizzata per l’anno in corso.

Nella foto, da sinistra: Paolo Dieni, Claudia Dominici, Ester Della Sorte, Angela Pollastri, Renata Bonelli, Matteo Mugnaini.