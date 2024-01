L’importanza della coscienza

Avere coscienza.

Si usa spesso dire "comunque vada ho la coscienza a posto" ma quando ci viene chiesto di dare una definizione di coscienza rimaniamo sempre in silenzio anche perché non sappiamo dove si trova. Possiamo sostenere che la coscienza ci permette di agire in maniera etica e socialmente accettabile. Comportarsi eticamente significa fare scelte che ci consentono di agire in maniera concreta e in modo corretto piuttosto che scorretto e che esprimono la nostra capacità di riuscire a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Il filosofo e matematico Blaise Pascal diceva che "la coscienza è il miglior libro sulla moralità mai visto". E non si sbagliava. Infatti questa entità dinamica che lega il corpo con la mente, contiene i principi morali del proprio agire e riguarda la capacità umana di sapere quali azioni, pensieri, parole e situazioni sono vere e appropriate e quali no. Dire che una persona ha una coscienza significa darle credito del fatto di possedere dei valori, di cercare di vivere in accordo con tutta una serie di regole che si basano sul rispetto e la comprensione degli altri. Per riuscire a fare questo è necessario saper ascoltare la propria mente ma soprattutto sapere cosa si è e che cosa si ha dentro l’anima. Le coscienze possono essere oscurate dalla ignoranza e dalla mancanza di cultura. L’uomo istruito può reagire a tutto ciò che è offesa alla sua dignità e difendere i diritti dei più deboli. Esiste un confine tra coscienza e incoscienza e determina il grado di comprensione della realtà. Consapevolezza e coscienza non hanno lo stesso significato. La consapevolezza è soggettiva e non ha niente a che vedere con l’etica e con la morale. È un processo personale attraverso il quale ognuno è consapevole dei propri pensieri, della propria realtà, è qualcosa che ci permette di percepire ogni sfumatura, ogni stimolo alla emotività verso gli altri . La consapevolezza riguarda il senso di responsabilità, con i valori e con la percezione che ognuno di noi ha di sè stesso e delle proprie azioni. Thomas Huxley disse: "La coscienza è ciò che ci rende umani ... ben più che un ammasso di ossa, muscoli, cellule e pelle".