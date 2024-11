L’illuminazione diventa smart. Piano di sostituzione dei lampioni

Ridurre i consumi elettrici del 75% con i lampioni smart. Greve in Chianti ha avviato un progetto di sostituzione dell’illuminazione pubblica che interessa 2.500 lampioni su tutto il territorio. Il progetto ha preso il via nei giorni scorsi ad iniziare dalle frazioni di San Polo, Chiocchio e Strada. Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Saturnini (nella foto), quello che l’amministrazione si prefigge è "rispettare e tutelare l’ambiente e al tempo stesso ottenere un importante beneficio economico attraverso l’abbattimento dei consumi e la conseguente riduzione del caro bolletta". L’intervento viene realizzato attraverso un project financing e un investimento complessivo di 1 milione e 200mila euro. "Il miglioramento dell’efficienza energetica – continua Saturnini - si unisce a quello luminoso per offrire migliori condizioni di comfort e sicurezza". I benefici saranno anche in termini di consumi elettrici. "L’intervento ci consente di ottenere un consistente risparmio grazie al quale passeremo da un consumo di 1 milione e 200mila kWh a 300mila kWh". L’intervento punta a rinnovare la pubblica illuminazione con l’installazione di impianti cut-off dotati di lampade ad alta efficienza energetica. "I punti luce con tecnologia a led sono orientati verso il basso, evitando la dispersione nelle aree circostanti", conclude Saturnini.

Andrea Settefonti