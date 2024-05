Liberazione. La camminata dei partigiani

Sabato e domenica prossimi, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione di Firenze, si torna camminare tra i sentieri della Memoria tra Vicchio, Montegiovi, Madonna del Sasso e Ponte a Mensola. Quest’anno la camminata attraverserà un nuovo sentiero che da Monte Giovi arriva fino a Ponte a Mensola, passando per il Santuario della Madonna del Sasso (Pontassieve) ed attraversando Montebeni (Fiesole), per arrivare poi a Firenze. Un nuovo tracciato per diffondere la conoscenza storica ed emotiva dei luoghi che furono teatro di battaglie, oggi arricchito da cartellonistica che accompagna i camminatori lungo il percorso. Per partecipare è possibile prenotare entro domani, giovedì, attraverso i contatti 339 2629506, 3287239497 o del Gruppo Geo, 055 8328729 ( [email protected]).

Leonardo Bartoletti