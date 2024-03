Letture dedicate alla Murgia

Un omaggio alla scrittrice e attivista Michela Murgia, scomparsa nell’agosto dell’anno scorso, attraverso la lettura del suo ultimo libro pubblicato. Questo pomeriggio alle 17 la Libreria Rinascita Ubik (via Gramsci 334) ospiterà infatti il reading, a cura del Movimento Purple Square, di "Dare la vita" edito da Rizzoli. Il volume, partendo dall’esperienza personale, racconta un altro modello di maternità e come si possa dare la vita senza generare biologicamente, come i legami d’anima possano sommarsi ai legami di sangue. Le letture saranno a cura dell’attrice Sonia Remorini con la partecipazione dei Gruppi di lettura Club Jane Austen e Leggo femminista che hanno sede nella libreria sestese e si incontrano a cadenza mensile. L’incontro sarà comunque aperto a tutti i partecipanti. Seguirà un dibattito sui temi emersi dalla lettura.