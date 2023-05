L’esodo in treno è in salita, pullman introvabili

FIRENZE

La grande attesa dei tifosi per la finale di coppa Italia si scontra con l’orario ed il giorno feriale. Da giorni è aperta la caccia ai mezzi per i tifosi della Fiorentina che andranno a Roma per la finale di Coppa Italia il 24 maggio prossimo. Da escludere la possibilità di un treno organizzato, visto che non ci sono corse durante la notte e sembra complicato aspettare le 6 del mattino per salire sul primo treno verso Firenze.

"La cosa più difficile sarà trovare i pullman – spiega Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentina -. Per la finale contro il Napoli organizzammo 300 pullman da Firenze, ma stavolta ci sono molti più ostacoli. Sicuramente la data, visto che stavolta si tratta di un mercoledì e non di un sabato, con le aziende che hanno più impegni e meno disponibilità di mezzi. Poi la carenza degli autisti e le esigenze delle varie compagnie, che stanno rendendo sempre più difficile trovare i pullman. Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, che sono 25mila. Nel 2014 contro il Napoli eravamo 18mila, e stavolta possiamo fare meglio". Almeno questa è la speranza dei tifosi della Fiorentina.

Iacopo Nathan