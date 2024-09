L’emergenza salmonellosi. Il Comune rinvia la fiera per i bimbi. Mense, possibile stop più lungo

Si concentrano nella stragrande maggioranza su Sesto i casi di bambini colpiti da una infezione riconducibile alla salmonellosi che si sono verificati negli ultimi giorni. I dati ufficiali della Asl Toscana Centro ancora non ci sono, ma, anche a una sommaria verifica sulle scuole, emerge che in alcuni plessi sestesi, tra cui il nido Rodari, la primaria San Lorenzo e l’Istituto Alfani dei Padri Scolopi, il numero di casi sarebbe consistente. Pochissimi invece i casi sul territorio campigiano, mentre a Signa non ci sarebbero casi ufficiali. Diverso il caso di Calenzano che ha cucine autonome e non è servito dal centro cottura di via del Colle che, attualmente, produce cinquemila pasti al giorno.

Pasti che aumenteranno da ottobre, salendo a ottomila, quando inizierà il servizio di refezione scolastica anche per i Comuni di Capannori e Carmignano.

Una settantina circa i bambini invece accompagnati al Pronto soccorso del Meyer con dieci piccoli ricoverati ora in via di miglioramento. Intanto occorrerà ancora qualche giorno per conoscere i risultati delle analisi effettuate dalla Asl sugli alimenti prelevati nello stabilimento di via del Colle.

Come già annunciato, il servizio mensa sarà sospeso anche lunedì nei Comuni serviti dal centro cottura di via del Colle mentre a Calenzano e nei nidi provvisti di cucina tornerà a essere regolare. Le verifiche della Asl riprenderanno infatti lunedì, nell’ottica di un approfondito e costante monitoraggio. Da alcuni giorni – come fa sapere l’amministratore unico di Qualità&Servizi Filippo Fossati – "l’azienda sta applicando protocolli straordinari di sicurezza, ha proceduto alla sanificazione straordinaria degli ambienti e delle apparecchiature e alla sostituzione delle materie prima".

Solo lunedì invece si saprà dunque se lo stop per lo stabilimento calenzanese potrà tornare a essere attivo nei giorni successivi oppure dovrà subire un ulteriore stop. Ieri intanto il Comune di Campi Bisenzio, proprio per stare vicino ai piccoli che "stanno vivendo un momento delicato", ha deciso di rimandare la terza edizione dei Camp/biopoli e i giochi della gentilezza previsti per oggi.

Sandra Nistri