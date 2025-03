Legnaia goleada nel derby. Reggello resta in alta quota

Nel girone E l’Audace Legnaia è squadra del giorno: vince in maniera netta per 6-2 il derby salvezza contro la Dinamo Florentia e conquista tre punti d’oro per cercare di evitare i play out. Risultato tennistico per la formazione allenata da Cristian Mangano che si aggiudica il secondo scontro diretto consecutivo. La partita si è subito messa bene per il Legnaia che al 4’ va in vantaggio con Giovanni Caldararu su passaggio di Enea. La Dinamo cerca di reagire, ma al 21’ resta in 10 per il rosso diretto a Caruso, reo di qualche parola di troppo all’arbitro. Il Legnaia colpisce un palo con Silvestri e al 44’ raddoppia con Enea autore di una bella conclusione al giro. Nella ripresa la Dinamo Florentia accorcia le distanze con un colpo di testa di Verdi, a seguito di una punizione di De Gori. Due minuti dopo Dinamo in 9 per un altro rosso diretto stavolta a Ciabani, per offese all’arbitro. Legnaia in 11 contro 9 e partita in discesa con questi gol: al 61’ arriva il 3-1 di Solvi, al 70’ poker di Cristiani (suo primo gol con i gialloblù), al 73’ doppietta di Caldararu, al 78’ a segno la Dinamo con l’ex di turno Bassi, infine al 95’ Solvi chiude la gara sul 6-2.

Nelle altre gare, vola la capolista Reggello che batte 3-0 la Sancascianese con doppietta dello strepitoso bomber Focardi e gol di Ermini. Il Chianti Nord con una gagliarda prestazione casalinga blocca sull’1-1 il Barberino Tavarnelle: al 56’ vantaggio Dosso per i locali con un gran tiro di destro sotto l’incrocio, il neo entrato Calosi del Barberino su assist di Bellosi pareggia all’87. A valanga l’Audace Galluzzo che batte 4-1 l’Ambra grazie alla doppietta di Di Tommaso e ai gol di Dallera e Leporatti. Botta e risposta fra Levane-Porta Romana che finisce 1-1 in una gara equilibrata e fiorentini in gol col solito Vastola. In parità per 1-1 anche Castelnuovese-Sporting Arno e Gambassi Terme-Incisa, con gli ospiti in vantaggio al 35’ con Cassigoli e pari nel finale dei locali su rigore.

Nel girone D cade la Gallianese superata in casa 1-0 dalla capolista Settimello, gol al 90’ di Becattini. Al 67’ Becchi dei locali para un rigore. Nel Settimello espulsi Lepri e Francini dopo il triplo fischio. Parità 2-2 fra Sagginale e Prato Nord, per i mugellani Casini Benvenuti e Dreoni. Il San Godenzo pareggia 1-1 al 96’ con Farsi, Novoli in gol all’80 con Matteo Bini. Calenzano vince 1-0, a segno Vanni con lo Spedalino. L’Albacarraia con T. Reale e Mbengue batte 2-1 il Quarrata.

Francesco Querusti